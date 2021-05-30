Манижа раскрыла цель поездки на Евровидение в Роттердам

Москва, 30 мая. Представительница России на Евровидении в 2021 году, певица Манижа рассказала, что изначально приехала на международный музыкальный конкурс не за победой.

Исполнительница рассказала, что победа не была ее целью, потому что она понимала, что для победы нужно выступать «в коротком серебряном платье». По словам Манижи, она понимала, что не является фаворитом Евровидения, так как осознавала, какая аудитория смотрит это шоу. Об этом пишет журнал «ОК!».

По словам музыканта, для нее было важно донести свой посыл из песни именно той аудитории, которая это будет смотреть, потому что их больше. Она отметила, что давние ее фанаты не откроют в ее «месседже» что-то новое. Манижа подчеркнула, что для нее основной целью было поговорить о важных для нее темах с теми людьми, которые еще не готовы к такому диалогу или только начинают интересоваться вопросом.

Артистка после Евровидения рассказала, выступления каких стран ей понравились больше всего. Она отметила, что ей симпатизировали группа из Исландии, музыкант из Литвы, но сильнее всех исполнительницу поразил певец из Швейцарии.