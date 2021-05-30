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новостей
00:19
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
00:07
Технологии
Первые восемь стандартов для искусственного интеллекта утвердили в России
00:02
Общество
Он — гений: Владимир Брыляков поздравил с днем рождения Владимира Кузьмина
00:00
Общество
Мясников назвал неожиданную опасность масочного режима
23:47
Происшествия
Екатеринбургский стрелок имел лицензию на карабин «Вепрь»
23:45
Шоу-бизнес
Манижа раскрыла цель поездки на Евровидение в Роттердам
23:24
Общество
Россиянам рассказали о способности комаров передавать опасные заболевания
23:22
Политика
МИД Белоруссии рассказал об ответных санкциях против Украины
23:11
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
23:07
Происшествия
Массовая драка на Невском проспекте попала на видео
23:05
Происшествия
Опубликована видеозапись задержания стрелка из Екатеринбурга
23:00
Шоу-бизнес
«Мы ее любим»: Георгий Мартиросян об актрисе Роксане Бабаян
22:57
Происшествия
Водитель BMW протаранил скорую в Петербурге
22:52
Политика
Митинги против «преступлений Израиля» в секторе Газа прошли в США
22:41
Происшествия
Стрелок из Екатеринбурга был уволен из МВД десять лет назад
22:39
Общество
Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
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Манижа раскрыла цель поездки на Евровидение в Роттердам

Шоу-бизнес
Манижа раскрыла цель поездки на Евровидение в Роттердам
Prt Scr youtube.com  /  Скажи Гордеевой

Москва, 30 мая. Представительница России на Евровидении в 2021 году, певица Манижа рассказала, что изначально приехала на международный музыкальный конкурс не за победой.

Исполнительница рассказала, что победа не была ее целью, потому что она понимала, что для победы нужно выступать «в коротком серебряном платье». По словам Манижи, она понимала, что не является фаворитом Евровидения, так как осознавала, какая аудитория смотрит это шоу. Об этом пишет журнал «ОК!».

По словам музыканта, для нее было важно донести свой посыл из песни именно той аудитории, которая это будет смотреть, потому что их больше. Она отметила, что давние ее фанаты не откроют в ее «месседже» что-то новое. Манижа подчеркнула, что для нее основной целью было поговорить о важных для нее темах с теми людьми, которые еще не готовы к такому диалогу или только начинают интересоваться вопросом.

Артистка после Евровидения рассказала, выступления каких стран ей понравились больше всего. Она отметила, что ей симпатизировали группа из Исландии, музыкант из Литвы, но сильнее всех исполнительницу поразил певец из Швейцарии.

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евровидение роттердам Манижа
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