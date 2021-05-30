Россиянам рассказали о способности комаров передавать опасные заболевания

Москва, 30 мая. Комары могут заражать людей различными заболеваниями, включая малярию и лихорадку Западного Нила.

Комары являются переносчиками огромного количества опасных болезней. Об этом рассказал кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко Пятому каналу.

«Раньше это вообще был бич. А сегодня они переносят экзотические, но появляющиеся у нас болезни, такие как лихорадка Западного Нила», — отметил Гниненко.

По словам эксперта, люди не осознают способность комаров распространять болезни и лишать жизни сотни тысяч человек. Огромное количество людей гибло из-за полученных от этих насекомых болезней.

Кровососущих насекомых привлекает человеческий запах и тепло, а не группа крови. Такое заявление ранее сделал биолог Вадим Марьинский. Комары, как и другие существа, полагаются на органы чувств. Чаще всего они летят к потным людям, а не к тем, у кого «сладкая» кровь. В компании людей эти насекомые выбирают в первую очередь тех, кто вспотел больше всех.