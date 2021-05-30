МИД Белоруссии рассказал об ответных санкциях против Украины

минск, 30 мая. Ответные санкции Белоруссии будут соответствовать ущербу, который причинен республике введенными Украиной ограничительными действиями, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

По словам министра, «поставить отношения с Беларусью на паузу» решила украинская сторона. Он уточнил, что Минск и Киев связывают торгово-экономические, политические и «тесные общечеловеческие» связи, страны имеют 1 084 км общей границы. Но «украинские коллеги» заявили, что якобы угроза им может исходить со стороны Белоруссии.

Макей напомнил, что Киев ввел ряд ограничений на поставку продукции из Белоруссии, отменяются уже выигранные Минском тендеры.

«И мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли», — подчеркнул министр.

Глава МИД Белоруссии уточнил, что речь идет об ограничении импорта украинских товаров на ту сумму, которую белорусская сторона потеряла в «торговле с Украиной».

«Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, но будем просчитывать варианты реагирования, чтобы минимизировать ущерб от рестриктивных действий, в том числе со стороны Украины», — сообщил изданию «Коммерсантъ» Макей.

Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что ведомство подготовило список сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко, в отношении которых Киев может ввести санкции. По словам дипломата, украинская сторона всегда была солидарна с действиями Евросоюза и других международных партнеров в отношении Минска после начала белорусских протестов.