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новостей
00:19
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
00:07
Технологии
Первые восемь стандартов для искусственного интеллекта утвердили в России
00:02
Общество
Он — гений: Владимир Брыляков поздравил с днем рождения Владимира Кузьмина
00:00
Общество
Мясников назвал неожиданную опасность масочного режима
23:47
Происшествия
Екатеринбургский стрелок имел лицензию на карабин «Вепрь»
23:45
Шоу-бизнес
Манижа раскрыла цель поездки на Евровидение в Роттердам
23:24
Общество
Россиянам рассказали о способности комаров передавать опасные заболевания
23:22
Политика
МИД Белоруссии рассказал об ответных санкциях против Украины
23:11
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
23:07
Происшествия
Массовая драка на Невском проспекте попала на видео
23:05
Происшествия
Опубликована видеозапись задержания стрелка из Екатеринбурга
23:00
Шоу-бизнес
«Мы ее любим»: Георгий Мартиросян об актрисе Роксане Бабаян
22:57
Происшествия
Водитель BMW протаранил скорую в Петербурге
22:52
Политика
Митинги против «преступлений Израиля» в секторе Газа прошли в США
22:41
Происшествия
Стрелок из Екатеринбурга был уволен из МВД десять лет назад
22:39
Общество
Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
22:31
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МИД Белоруссии рассказал об ответных санкциях против Украины

Политика
МИД Белоруссии рассказал об ответных санкциях против Украины
mfa.gov.by  /  Министерство иностранных дел Республики Беларусь

минск, 30 мая. Ответные санкции Белоруссии будут соответствовать ущербу, который причинен республике введенными Украиной ограничительными действиями, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

По словам министра, «поставить отношения с Беларусью на паузу» решила украинская сторона. Он уточнил, что Минск и Киев связывают торгово-экономические, политические и «тесные общечеловеческие» связи, страны имеют 1 084 км общей границы. Но «украинские коллеги» заявили, что якобы угроза им может исходить со стороны Белоруссии.

Макей напомнил, что Киев ввел ряд ограничений на поставку продукции из Белоруссии, отменяются уже выигранные Минском тендеры.

«И мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли», — подчеркнул министр.

Глава МИД Белоруссии уточнил, что речь идет об ограничении импорта украинских товаров на ту сумму, которую белорусская сторона потеряла в «торговле с Украиной».

«Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, но будем просчитывать варианты реагирования, чтобы минимизировать ущерб от рестриктивных действий, в том числе со стороны Украины», — сообщил изданию «Коммерсантъ» Макей.

Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что ведомство подготовило список сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко, в отношении которых Киев может ввести санкции. По словам дипломата, украинская сторона всегда была солидарна с действиями Евросоюза и других международных партнеров в отношении Минска после начала белорусских протестов.

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санкции украина белоруссия
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Все новости / Политика / МИД Белоруссии рассказал об ответных санкциях против Украины
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