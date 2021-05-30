Опубликована видеозапись задержания стрелка из Екатеринбурга

Екатеринбург, 30 мая. Появилась видеозапись задержания мужчины, открывшего стрельбу из окон дома на улице Бородина в Екатеринбурге.

Стрелка задержали после штурма СОБР Росгвардии. При задержании Сергей Болков оказал вооруженное сопротивление. На видео видно, как злоумышленника сажают в автомобиль полка ППСП. Вокруг собрались журналисты и очевидцы.

Очевидцы сообщили, что в доме произошел хлопок. После этого из окон повалил белый дым. Правоохранители сообщили, что была использована светошумовая граната.

Злоумышленник находился в состоянии сильного опьянения. Он стрелял из оружия, зарегистрированного на него официально. Ранения получили девочка, которая находится в крайне тяжелом состоянии

СКР возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ввиду того, что Болков находится в неадекватном состоянии, организовать допрос сегодня не получится.