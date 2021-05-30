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31 мая 00:21
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новостей
00:19
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
00:07
Технологии
Первые восемь стандартов для искусственного интеллекта утвердили в России
00:02
Общество
Он — гений: Владимир Брыляков поздравил с днем рождения Владимира Кузьмина
00:00
Общество
Мясников назвал неожиданную опасность масочного режима
23:47
Происшествия
Екатеринбургский стрелок имел лицензию на карабин «Вепрь»
23:45
Шоу-бизнес
Манижа раскрыла цель поездки на Евровидение в Роттердам
23:24
Общество
Россиянам рассказали о способности комаров передавать опасные заболевания
23:22
Политика
МИД Белоруссии рассказал об ответных санкциях против Украины
23:11
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
23:07
Происшествия
Массовая драка на Невском проспекте попала на видео
23:05
Происшествия
Опубликована видеозапись задержания стрелка из Екатеринбурга
23:00
Шоу-бизнес
«Мы ее любим»: Георгий Мартиросян об актрисе Роксане Бабаян
22:57
Происшествия
Водитель BMW протаранил скорую в Петербурге
22:52
Политика
Митинги против «преступлений Израиля» в секторе Газа прошли в США
22:41
Происшествия
Стрелок из Екатеринбурга был уволен из МВД десять лет назад
22:39
Общество
Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
22:31
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Опубликована видеозапись задержания стрелка из Екатеринбурга

Происшествия
Опубликована видеозапись задержания стрелка из Екатеринбурга
ТАСС  /  Донат Сорокин

Екатеринбург, 30 мая. Появилась видеозапись задержания мужчины, открывшего стрельбу из окон дома на улице Бородина в Екатеринбурге.

Стрелка задержали после штурма СОБР Росгвардии. При задержании Сергей Болков оказал вооруженное сопротивление. На видео видно, как злоумышленника сажают в автомобиль полка ППСП. Вокруг собрались журналисты и очевидцы.

Очевидцы сообщили, что в доме произошел хлопок. После этого из окон повалил белый дым. Правоохранители сообщили, что была использована светошумовая граната.

Злоумышленник находился в состоянии сильного опьянения. Он стрелял из оружия, зарегистрированного на него официально. Ранения получили девочка, которая находится в крайне тяжелом состоянии

СКР возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ввиду того, что Болков находится в неадекватном состоянии, организовать допрос сегодня не получится.

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екатеринбург стрельба задержание
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