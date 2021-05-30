Митинги против «преступлений Израиля» в секторе Газа прошли в США

Вашингтон, 30 мая. Массовые митинги против последних событий в секторе Газа и «преступлений Израиля» прошли в воскресенье в Вашингтоне и в пятницу в Северной Калифорнии.

По данным латиноамериканского телеканала TeleSUR, участники митинга осудили «последние преступления, совершенные израильскими силами безопасности в секторе Газа», а также «потребовали положить конец оккупации Палестины» и нарушениям прав человека «на оккупированных территориях».

Кроме того, Общество палестинских заключенных (PPS) в воскресенье заявило, что израильские власти удерживают в тюрьмах 13 палестинских журналистов, подчеркивает телеканал.

Ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт возложил ответственность за урегулирование конфликта в секторе Газа на США. В своей статье он отметил важность того, что администрация американского президента Джо Байдена посетила Ближний Восток впервые с момента, как глава Белого дома вступил в должность.