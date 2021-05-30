Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства

Москва, 30 мая. Банк вернет клиенту похищенные с его счета средства, только если он сам не передавал доступ к своим данным мошенникам, объяснил адвокат Андрей Некрасов.

По сообщениям ВТБ, Райффайзенбанка, «Почта Банка» и банка «Открытие», весной 2021 года они стали чаще получать жалобы клиентов на телефонное мошенничество в их отношении. С 6 по 18 мая «Почта Банк» получил 29 претензий на 9 миллионов рублей, которые касались проведенных с марта по май операций. За тот же период ВТБ обнаружил двукратный рост попыток хищения средств клиентов. Приемы социальной инженерии использовались в более чем 90 % случаев.

Адвокат Андрей Некрасов сообщил изданию «ПолитРоссии», что в подавляющем большинстве случаев банки сегодня в состоянии определять угрозу и отреагировать на нее. Однако эти усилия могут оказаться бесполезными из-за доверчивости клиентов.

«Сегодня банки отслеживают подозрительные транзакции и переводы. Например, если речь идет об очень большой сумме, то служба безопасности обязательно обратит на нее внимание. Также подозрительными станут и операции, совершенные в нетипичной для клиента локации. Например, если пару часов назад он снимал деньги в Москве, а сейчас внезапно осуществляет транзакцию в совершенно другой части страны или планеты. Но служба безопасности не может ничего поделать, если клиент сам выдает мошенникам все данные о своих картах и счетах», — подчеркнул юрист.

Арсенал мошенников крайне широк. Поэтому при любых разговорах о банковских счетах или картах важно сохранять бдительность и осторожность. Обо всех схемах, которыми часто пользуются злоумышленники, подробно рассказали сотрудники Роспотребнадзора и Минфина РФ. Роспотребнадзор также подготовил памятку о том, как не стать жертвой мошенников.

Адвокат напомнил, что если злоумышленники «получили информацию о любых данных карты» клиента банка, шансы вернуть деньги будут малы. Поэтому рекомендации Роспотребнадзора «не верить звонкам из банков, не сообщать данные третьим лицам» и другие - очень правильные, уточнил Некрасов.

«Если все эти нормы предосторожности были соблюдены, но денег вы все равно лишились, то банк возместит вам потерю. В противном случае – вы виноваты сами», — заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что крупные банки в России этой весной зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников. Преступники используют метод социальной инженерии и входят в доверие граждан, представляясь сотрудниками полиции или банков.