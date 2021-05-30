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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:46
Происшествия
Водитель BMW протаранил «скорую» в Петербурге
22:41
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Стрелок из Екатеринбурга был уволен из МВД десять лет назад
22:39
Общество
Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
22:31
Политика
Минский суд решит судьбу россиянки Софии Сапеги
22:24
Политика
Пилоты рейса Ryanair сами приняли решение о полете в Минск
22:20
Политика
Пушков заявил о жесткости заявлений Байдена перед встречей с Путиным
22:16
Происшествия
Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу
22:07
Технологии
Ростех: тестовые зоны 5G с оборудованием из России могут запустить в 2023 году
22:00
Происшествия
«В любом случае война — это посттравматика»: Клинцевич о стрельбе в Екатеринбурге
21:55
Общество
Калининградец пилил болгаркой снаряд, подорвался на нем и погиб
21:46
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
21:41
Происшествия
Гостиница «Северная» в Петрозаводске охвачена огнем
21:36
Общество
Авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске
21:34
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказался сильно пьян
21:33
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора любителям шашлыков
21:30
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:25
Ближний Восток
Член королевской семьи арестован в Саудовской Аравии за подделку диплома
21:24
Происшествия
СК: Уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
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Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства

Общество
Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
pixabay.com

Москва, 30 мая. Банк вернет клиенту похищенные с его счета средства, только если он сам не передавал доступ к своим данным мошенникам, объяснил адвокат Андрей Некрасов.

По сообщениям ВТБ, Райффайзенбанка, «Почта Банка» и банка «Открытие», весной 2021 года они стали чаще получать жалобы клиентов на телефонное мошенничество в их отношении. С 6 по 18 мая «Почта Банк» получил 29 претензий на 9 миллионов рублей, которые касались проведенных с марта по май операций. За тот же период ВТБ обнаружил двукратный рост попыток хищения средств клиентов. Приемы социальной инженерии использовались в более чем 90 % случаев.

Адвокат Андрей Некрасов сообщил изданию «ПолитРоссии», что в подавляющем большинстве случаев банки сегодня в состоянии определять угрозу и отреагировать на нее. Однако эти усилия могут оказаться бесполезными из-за доверчивости клиентов.

«Сегодня банки отслеживают подозрительные транзакции и переводы. Например, если речь идет об очень большой сумме, то служба безопасности обязательно обратит на нее внимание. Также подозрительными станут и операции, совершенные в нетипичной для клиента локации. Например, если пару часов назад он снимал деньги в Москве, а сейчас внезапно осуществляет транзакцию в совершенно другой части страны или планеты. Но служба безопасности не может ничего поделать, если клиент сам выдает мошенникам все данные о своих картах и счетах», — подчеркнул юрист.

Арсенал мошенников крайне широк. Поэтому при любых разговорах о банковских счетах или картах важно сохранять бдительность и осторожность. Обо всех схемах, которыми часто пользуются злоумышленники, подробно рассказали сотрудники Роспотребнадзора и Минфина РФ. Роспотребнадзор также подготовил памятку о том, как не стать жертвой мошенников.

Адвокат напомнил, что если злоумышленники «получили информацию о любых данных карты» клиента банка, шансы вернуть деньги будут малы. Поэтому рекомендации Роспотребнадзора «не верить звонкам из банков, не сообщать данные третьим лицам» и другие - очень правильные, уточнил Некрасов.

«Если все эти нормы предосторожности были соблюдены, но денег вы все равно лишились, то банк возместит вам потерю. В противном случае – вы виноваты сами», — заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что крупные банки в России этой весной зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников. Преступники используют метод социальной инженерии и входят в доверие граждан, представляясь сотрудниками полиции или банков.

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мошенничество мошенники банки
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Все новости / Общество / Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
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