Пушков заявил о жесткости заявлений Байдена перед встречей с Путиным

Москва, 30 мая. Член российского Совфеда Алексей Пушков заявил, что выпады 46-го главы Белого дома Джо Байдена в адрес коллеги из РФ Владимира Путина являются жесткими.

Политик уверен, что Москва найдет что предъявить Вашингтону, если Байден поднимет тему соблюдения прав человека в России. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Ранее американский лидер заявил, что не допустит нарушения прав человека, и намерен «ясно дать понять это» в ходе предстоящей личной встречи с Владимиром Путиным. По мнению Пушкова, легкого диалога в Женеве ожидать не стоит, так как глава Белого дома опять позволяет себе жесткие заявления в адрес российского президента.

«Для начала - потребовать от Байдена прекратить преследование Джулиана Ассанжа и отказаться от требования о его выдаче США», — пишет сенатор.

Байден впервые после вступления в должность президента США встретится с Путиным на саммите в Женеве 16 июня. Рабочий визит российского лидера в Швейцарию станет первой зарубежной поездкой с января 2020 года.

Ранее Пушков заявил, что улучшение отношений между США и Россией невозможно из-за сохраняющихся и расширяющихся санкций, писал ФАН.