Пилоты рейса Ryanair сами приняли решение о полете в Минск

Минск, 30 мая. Пилоты, которые находились за штурвалами самолета Ryanair, сами приняли решение о полете в Минск.

После получения сообщения о бомбе, у пилотов была возможность совершить посадку в Вильнюсе, однако они приняли решение о полете в Белоруссию. Этой информацией поделился глава белорусского МИД Владимир Макей, передает «Коммерсантъ».

Сообщается, что после этого инцидента Евросоюз готовится ввести в сторону Белоруссии новые санкции. Макей утверждает, что ситуация, в которой оказалась республика после 23 мая, стала намного напряженнее.

Ранее сообщалось, что белорусская авиация рассказала о причинах посадки самолета Ryanair в столице республики. Сообщается, что аэропорты Бреста и Гродно были закрыты.