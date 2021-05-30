Минский суд решит судьбу россиянки Софии Сапеги

Минск, 30 мая. Суд над россиянкой Софией Сапегой состоится в Минске.

Дальнейшую судьбу Сапеги будет решать белорусский суд. Об этом рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей «Коммерсанту».

Сейчас идет проверка на причастность Сапеги к Telegram-каналу, на котором публиковали личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии во время массовых акций протеста после президентской гонки в республике.

«Расследование должно показать, кто она на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси, белорусскому народу, в чем конкретно заключается ее преступление. Об этом скажет суд», — заявил Макей.

По его словам, произошедшее обсудили с Москвой. В частности речь шла о получении консульского доступа российского посольства к ней. Глава МИД РФ одобрил его получение.

Ранее политики и юристы доходчиво объяснили, почему в России настаивают на выдаче Сапеги. МИД РФ будет добиваться экстрадиции гражданки России Софии Сапеги на территорию нашей страны для обеспечения защиты ее прав и свобод, независимо от совершенных ею правонарушений и политических взглядов. Такое мнение в интервью ФАН ранее выразили правозащитница Мария Бутина, заслуженный юрист России Иван Соловьев и председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.