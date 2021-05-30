Ростех: тестовые зоны 5G с оборудованием из России могут запустить в 2023 году

Москва, 30 мая. Первые пилотные зоны 5G с российским оборудованием будут запущены в 2023 году. Об этом заявил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.

Данный срок он озвучил в ходе Международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов». По его словам, сейчас идет поиск отечественных компаний, которые будут разрабатывать элементы связи. Речь идет о создании базовых станций, технологического ядра, цифровых платформ и другого.

Бровко при этом отметил, что речи не идет о полном отказе от иностранных комплектующих, поскольку это невозможно. По его словам, главная задача — обеспечение управляемости, защищенности и реализуемости комплексного решения. Осталось определиться с финансированием и создать команду компаний-разработчиков, заявил представитель Ростеха.

Накануне стало известно, что сеть 5G-ready начала работать на новом Восточном вокзале в Москве. Технология обеспечит качественную связь даже в час пик.