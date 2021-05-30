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22:46
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Стрелок из Екатеринбурга был уволен из МВД десять лет назад
22:39
Общество
Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
22:31
Политика
Минский суд решит судьбу россиянки Софии Сапеги
22:24
Политика
Пилоты рейса Ryanair сами приняли решение о полете в Минск
22:20
Политика
Пушков заявил о жесткости заявлений Байдена перед встречей с Путиным
22:16
Происшествия
Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу
22:07
Технологии
Ростех: тестовые зоны 5G с оборудованием из России могут запустить в 2023 году
22:00
Происшествия
«В любом случае война — это посттравматика»: Клинцевич о стрельбе в Екатеринбурге
21:55
Общество
Калининградец пилил болгаркой снаряд, подорвался на нем и погиб
21:46
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
21:41
Происшествия
Гостиница «Северная» в Петрозаводске охвачена огнем
21:36
Общество
Авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске
21:34
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказался сильно пьян
21:33
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора любителям шашлыков
21:30
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:25
Ближний Восток
Член королевской семьи арестован в Саудовской Аравии за подделку диплома
21:24
Происшествия
СК: Уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
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Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу

Происшествия
Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу
Федеральное агентство новостей

Екатеринбург, 30 мая. Бывшего сотрудника МВД, устроившего стрельбу с балкона своей квартиры в Екатеринбурге, направят на психиатрическую экспертизу.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что оружие стрелка было зарегистрировано на него официально.

Подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Мужчина не состоял на учете у психиатра или нарколога.

Накануне сообщалось, что стрелявший в момент инцидента был сильно пьян. Об этом информировали в региональном главке СКР.

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балкон экспертиза стрельба в екатеринбурге
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