Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу

Екатеринбург, 30 мая. Бывшего сотрудника МВД, устроившего стрельбу с балкона своей квартиры в Екатеринбурге, направят на психиатрическую экспертизу.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что оружие стрелка было зарегистрировано на него официально.

Подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Мужчина не состоял на учете у психиатра или нарколога.

Накануне сообщалось, что стрелявший в момент инцидента был сильно пьян. Об этом информировали в региональном главке СКР.