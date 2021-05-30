Екатеринбургский стрелок оказался сильно пьян

Екатеринбург, 30 мая. Устроивший стрельбу из окон дома в Екатеринбурге находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщают следователи.

Ранее стало известно, что в момент инцидента и при задержании мужчина вел себя неадекватно. Он выкрикивал невнятные фразы и лозунги.

«Он был в состоянии сильного опьянения», — сообщил представитель СУСК по Свердловской области.

Накануне сообщалось, что момент штурма дома на улице Бородина, где находился мужчина, стрелявший по людям с балкона, попал на видео. В ролике слышен громкий хлопок светошумовой гранаты.