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22:46
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22:41
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Стрелок из Екатеринбурга был уволен из МВД десять лет назад
22:39
Общество
Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
22:31
Политика
Минский суд решит судьбу россиянки Софии Сапеги
22:24
Политика
Пилоты рейса Ryanair сами приняли решение о полете в Минск
22:20
Политика
Пушков заявил о жесткости заявлений Байдена перед встречей с Путиным
22:16
Происшествия
Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу
22:07
Технологии
Ростех: тестовые зоны 5G с оборудованием из России могут запустить в 2023 году
22:00
Происшествия
«В любом случае война — это посттравматика»: Клинцевич о стрельбе в Екатеринбурге
21:55
Общество
Калининградец пилил болгаркой снаряд, подорвался на нем и погиб
21:46
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
21:41
Происшествия
Гостиница «Северная» в Петрозаводске охвачена огнем
21:36
Общество
Авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске
21:34
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказался сильно пьян
21:33
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора любителям шашлыков
21:30
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:25
Ближний Восток
Член королевской семьи арестован в Саудовской Аравии за подделку диплома
21:24
Происшествия
СК: Уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:21
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Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
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Екатеринбургский стрелок оказался сильно пьян

  /   Обновлено: 30 мая 2021 21:46
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказался сильно пьян
ТАСС  /  Донат Сорокин

Екатеринбург, 30 мая. Устроивший стрельбу из окон дома в Екатеринбурге находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщают следователи.

Ранее стало известно, что в момент инцидента и при задержании мужчина вел себя неадекватно. Он выкрикивал невнятные фразы и лозунги.

«Он был в состоянии сильного опьянения», — сообщил представитель СУСК по Свердловской области.

Накануне сообщалось, что момент штурма дома на улице Бородина, где находился мужчина, стрелявший по людям с балкона, попал на видео. В ролике слышен громкий хлопок светошумовой гранаты.

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екатеринбург стрелок стрельба в екатеринбурге
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