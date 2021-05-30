Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии

Екатеринбург, 30 мая. Сергей Боков сделал восемь выстрелов подряд в штурмовую группу отряда в Екатеринбурге.

Боков отстреливался от СОБР, однако пули попадали в щиты. На щитах спецназа Росгвардии обнаружили следы 12 калибра.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ввиду того, что Боков находится в неадекватном состоянии, организовать допрос сегодня не получится.

Мужчину, стрелявшего по людям с балкона, задержали силовики, сообщил ранее источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Перед этим правоохранители вызвали родственницу злоумышленника, которая попыталась начать с ним переговоры. Мужчина неадекватен, иногда выкрикивает что-то невнятное или скандирует лозунги. Два дня назад от него ушла жена.