Авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске

, 30 мая. Пассажирский самолет ирландской авиакомпании Ryanair посадили в Минске из-за того, что аэродромы Бреста и Гродно в тот день были закрыты.

Минск-2 был ближайшим аэропортом во время нахождения самолета в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом заявил директор департамента по авиации Артем Сикорский в эфире СТВ.

СК Белоруссии намерены попросить правовой помощи в Швейцарии в деле о ложном минировании лайнера Ryanair. Аэропорт белорусской столицы получил сообщение о бомбе на борту самолета. Пилоту рекомендовали посадить самолет в Минске. Запад считает, что лайнер посадили намеренно, чтобы арестовать разыскиваемого белорусскими силовиками сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.