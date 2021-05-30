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30 мая 22:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:46
Происшествия
Водитель BMW протаранил «скорую» в Петербурге
22:41
Происшествия
Стрелок из Екатеринбурга был уволен из МВД десять лет назад
22:39
Общество
Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
22:31
Политика
Минский суд решит судьбу россиянки Софии Сапеги
22:24
Политика
Пилоты рейса Ryanair сами приняли решение о полете в Минск
22:20
Политика
Пушков заявил о жесткости заявлений Байдена перед встречей с Путиным
22:16
Происшествия
Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу
22:07
Технологии
Ростех: тестовые зоны 5G с оборудованием из России могут запустить в 2023 году
22:00
Происшествия
«В любом случае война — это посттравматика»: Клинцевич о стрельбе в Екатеринбурге
21:55
Общество
Калининградец пилил болгаркой снаряд, подорвался на нем и погиб
21:46
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
21:41
Происшествия
Гостиница «Северная» в Петрозаводске охвачена огнем
21:36
Общество
Авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске
21:34
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказался сильно пьян
21:33
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора любителям шашлыков
21:30
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:25
Ближний Восток
Член королевской семьи арестован в Саудовской Аравии за подделку диплома
21:24
Происшествия
СК: Уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
Все новости

«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов

Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
wikipedia.org  /  Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 мая. Украина демонстративно отказалась от закупок электричества из России, но вернется на отечественный энергорынок уже с началом осени, пишет обозревать RT Андрей Бабицкий.

Незалежная отказалась от закупок электроэнергии до 1 октября текущего года. Дальнейшая демонстративность чревата провалами в энергоснабжении в масштабах целой страны. Киеву не впервой поступаться национальной гордостью — в начале 2021 года, когда Украину захватили особенно лютые холода, официальному Киеву пришлось пойти на дополнительные закупки из Белоруссии и России.

Энергетика Украины пока способна справляться с нагрузками в летней период, однако на большее украинские электростанции не способны. Киевские праворадикальные националисты настаивали на полном отказе страны от электричества восточного соседа, но украинский НКРЭКУ отказался от политических манипуляций в защиту интересов простых украинцев.

«Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке», — заявил в комментарии прессе председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Помимо одержимых идеей народного достоинства националистических кругов, в Незалежной есть другие интересанты, настроенные на продолжение «энерговойны» с Россией. Из-за низких цен на российскую электроэнергию, внутренние украинские олигархи, обогащающиеся на постоянно растущих тарифах, не могут окончательно подмять под себя рынок. Среди наименее заинтересованных в появлении в незалежных розетках российских киловаттов Бабицкий назвал олигарха Рината Ахметова и его компанию ДТЭК.

Состояние украинской энергетики с каждым годом все серьезнее ухудшается. Уровень изношенности основных фондов страны составляет более 90%, что означает, что вся генерация и передача электроэнергии страны находится в аварийном и предаварийном состоянии.

Украинская экономика в целом переживает далеко не лучшие времена. Ранее своими соображениями о состоянии экономики Незалежной поделился директор института развития экономики Украины Александр Гончаров. Текущее состояние финансового сектора страны Гончаров описал словом «обнищание».

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санкции украина россия электричество энергетика торговля олигархи
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Все новости / Политика / «Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
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