Москва, 30 мая. Украина демонстративно отказалась от закупок электричества из России, но вернется на отечественный энергорынок уже с началом осени, пишет обозревать RT Андрей Бабицкий.

Незалежная отказалась от закупок электроэнергии до 1 октября текущего года. Дальнейшая демонстративность чревата провалами в энергоснабжении в масштабах целой страны. Киеву не впервой поступаться национальной гордостью — в начале 2021 года, когда Украину захватили особенно лютые холода, официальному Киеву пришлось пойти на дополнительные закупки из Белоруссии и России.

Энергетика Украины пока способна справляться с нагрузками в летней период, однако на большее украинские электростанции не способны. Киевские праворадикальные националисты настаивали на полном отказе страны от электричества восточного соседа, но украинский НКРЭКУ отказался от политических манипуляций в защиту интересов простых украинцев.

«Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке», — заявил в комментарии прессе председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Помимо одержимых идеей народного достоинства националистических кругов, в Незалежной есть другие интересанты, настроенные на продолжение «энерговойны» с Россией. Из-за низких цен на российскую электроэнергию, внутренние украинские олигархи, обогащающиеся на постоянно растущих тарифах, не могут окончательно подмять под себя рынок. Среди наименее заинтересованных в появлении в незалежных розетках российских киловаттов Бабицкий назвал олигарха Рината Ахметова и его компанию ДТЭК.

Состояние украинской энергетики с каждым годом все серьезнее ухудшается. Уровень изношенности основных фондов страны составляет более 90%, что означает, что вся генерация и передача электроэнергии страны находится в аварийном и предаварийном состоянии.

Украинская экономика в целом переживает далеко не лучшие времена. Ранее своими соображениями о состоянии экономики Незалежной поделился директор института развития экономики Украины Александр Гончаров. Текущее состояние финансового сектора страны Гончаров описал словом «обнищание».