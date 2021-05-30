СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином

Екатеринбург, 30 мая. Житель Екатеринбурга, открывший стрельбу из окон жилого дома, был вооружен охотничьим карабином.

Информацию об этом передает Следственный комитет России. Ранее стало известно о задержании мужчины, который начал стрелять с балкона. Источники ФАН сообщили, что перед этим полицейские вызвали родственницу злоумышленника, которая попыталась начать с ним переговоры. Преступник находился в неадекватном состоянии. Время от времени он выкрикивал что-то невнятное. Есть информация, что два дня назад от него ушла жена.

Позже полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге. Силовики при спецоперации по задержанию стрелка использовали светошумовую гранату.