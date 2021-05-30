Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям

Москва, 30 мая. Певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении, рассказала о чувстве зависти, которое испытывала к более успешным, чем она, людям.

Исполнительница Манижа призналась, что для нее не чуждо чувство зависти. Она отметила, что эта эмоция присуща всем. Однако артистка не смогла конкретно ответить, кому именно в своей жизни завидовала. Певица указала, что всегда пыталась бороться с этим чувством, «копаясь» в себе и своих эмоциях.

«Я пыталась копаться, откуда эти чувства, они были внутри меня по отношению к своей личности — это нелюбовь к себе. Нелюбовь в смысле ощущения, что ты слабее этого человека, в чем-то хуже. Да, есть на земле люди, которые лучше тебя», — рассказала звезда «ОК!» о психологической работе с собой.

Она уверена, что на зависть влияет уровень успешности, поэтому прекрасно понимает, почему многие ее ненавидят. Манижа знает, как живут люди в регионах. Многие считают, что артистке просто повезло «вырваться в люди», получив право представлять страну на международном конкурсе, однако на деле это не так. Ее путь к сцене был долгим и сложным, звезда заверила, что прокладывала его сама.

После Евровидения Манижа решила более серьезно подойти к вопросу борьбы с хейтерами. Она завила, что намерена судиться с изданием, которое оклеветало ее и назвало победу в отборочном туре «купленной».