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30 мая 21:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:22
Общество
Авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
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Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям

Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Москва, 30 мая. Певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении, рассказала о чувстве зависти, которое испытывала к более успешным, чем она, людям.

Исполнительница Манижа призналась, что для нее не чуждо чувство зависти. Она отметила, что эта эмоция присуща всем. Однако артистка не смогла конкретно ответить, кому именно в своей жизни завидовала. Певица указала, что всегда пыталась бороться с этим чувством, «копаясь» в себе и своих эмоциях.

«Я пыталась копаться, откуда эти чувства, они были внутри меня по отношению к своей личности — это нелюбовь к себе. Нелюбовь в смысле ощущения, что ты слабее этого человека, в чем-то хуже. Да, есть на земле люди, которые лучше тебя», — рассказала звезда «ОК!» о психологической работе с собой.

Она уверена, что на зависть влияет уровень успешности, поэтому прекрасно понимает, почему многие ее ненавидят. Манижа знает, как живут люди в регионах. Многие считают, что артистке просто повезло «вырваться в люди», получив право представлять страну на международном конкурсе, однако на деле это не так. Ее путь к сцене был долгим и сложным, звезда заверила, что прокладывала его сама.

После Евровидения Манижа решила более серьезно подойти к вопросу борьбы с хейтерами. Она завила, что намерена судиться с изданием, которое оклеветало ее и назвало победу в отборочном туре «купленной».

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звезды певица Манижа
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