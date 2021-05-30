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30 мая 21:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:22
Общество
Авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
Все новости

Презентованы две новые версии купе Tuatara

Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
sscnorthamerica.com  /  SSC North America, LLC

Нью-Йорк, 30 мая. Компания SSC представила трековую версию Aggressor и версию Striker для дорог общего пользования.

Производитель из США выпустит новые исполнения купе Tuatara, который стал самым быстрым серийным автомобилем в конце 2020 года. Версия Striker будет способна передвигаться по дорогам общего пользования. Aggressor проектировали специально для гоночных трасс, авто облегчен за счет отказа от внутренней отделки, оснащен спортивными креслами и каркасом безопасности.

В техническом плане обе версии купе схожи с базовой SSC Tuatara. На авто устанавливаются турбированные 5,9-литровые моторы, выдающие 1750 л. с., которые работают в сочетании с 7-ступенчатой АКПП. Сообщается, что всего будет произведено 100 экземпляров Striker и 10 машин Aggressor.

СМИ ранее сообщили, что шестиколесный гоночный автомобиль Tyrrell P34 воссоздан британской компанией CGA Race Engineering, которая изготавливает исторические машины по оригинальным чертежам, и выставлен на продажу.

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Tuatara Aggressor Striker
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Все новости / Экономика / Презентованы две новые версии купе Tuatara
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