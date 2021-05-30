Презентованы две новые версии купе Tuatara

Нью-Йорк, 30 мая. Компания SSC представила трековую версию Aggressor и версию Striker для дорог общего пользования.

Производитель из США выпустит новые исполнения купе Tuatara, который стал самым быстрым серийным автомобилем в конце 2020 года. Версия Striker будет способна передвигаться по дорогам общего пользования. Aggressor проектировали специально для гоночных трасс, авто облегчен за счет отказа от внутренней отделки, оснащен спортивными креслами и каркасом безопасности.

В техническом плане обе версии купе схожи с базовой SSC Tuatara. На авто устанавливаются турбированные 5,9-литровые моторы, выдающие 1750 л. с., которые работают в сочетании с 7-ступенчатой АКПП. Сообщается, что всего будет произведено 100 экземпляров Striker и 10 машин Aggressor.

СМИ ранее сообщили, что шестиколесный гоночный автомобиль Tyrrell P34 воссоздан британской компанией CGA Race Engineering, которая изготавливает исторические машины по оригинальным чертежам, и выставлен на продажу.