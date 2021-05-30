Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет

Москва, 30 мая. Врачи указывают, что у мужчин среднего возраста радикально меняется обмен веществ.

На разных возрастных отрезках, человек по разному усваивает микроэлементы и другие полезные химические элементы, усваиваемые с пищей. Стоит отметить, что с возрастом не все продукты, полезные для молодого организма дадут такой же эффект и после 40 лет. Врачи на портале «Медицина и наука» рассказали, что можно и нельзя есть мужчинам среднего возраста.

«В первую очередь мужчинам не следует злоупотреблять, а лучше и вовсе исключить из своего рациона маргарин. Объясняется это тем, что часто в данном продукте может содержаться соединение пропиленгликоль, способствующее увеличению количества холестериновых бляшек», — пояснили эксперты.

По мнению медиков, увеличение уровня холестерина существенно скажется на сосудистой системе и работе всего организма.

Газированные напитки, по словам врачей так же способны нанести ущерб мужскому организму за 40. Также опасными для мужчин являются искусственные подсластители и пищевые красители. Все это способствует развитию онкологических заболеваний.

Алкоголь мужчинам «бальзаковского возраста» тоже противопоказан. Он несет разрушительное действие на все без исключения органы, но основной удар принимает на себя мозг.

Сахар и сладкая выпечка тоже станет препятствием для здоровой жизни мужчины после 40. Мучные изделия провоцируют набор лишнего веса. Интересно, что и количество мяса мужчинам преклонного возраста лучше заметно сократить, так как они плохо влияют на пищеварение.

По словам медиков, перечисленные запреты связаны с изменением в организме мужчины после 40 лет обмена веществ.

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