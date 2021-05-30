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новостей
21:22
Общество
Авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
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Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет

Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
pixabay.com  /  zandoche

Москва, 30 мая. Врачи указывают, что у мужчин среднего возраста радикально меняется обмен веществ.

На разных возрастных отрезках, человек по разному усваивает микроэлементы и другие полезные химические элементы, усваиваемые с пищей. Стоит отметить, что с возрастом не все продукты, полезные для молодого организма дадут такой же эффект и после 40 лет. Врачи на портале «Медицина и наука» рассказали, что можно и нельзя есть мужчинам среднего возраста.

«В первую очередь мужчинам не следует злоупотреблять, а лучше и вовсе исключить из своего рациона маргарин. Объясняется это тем, что часто в данном продукте может содержаться соединение пропиленгликоль, способствующее увеличению количества холестериновых бляшек», — пояснили эксперты.

По мнению медиков, увеличение уровня холестерина существенно скажется на сосудистой системе и работе всего организма.

Газированные напитки, по словам врачей так же способны нанести ущерб мужскому организму за 40. Также опасными для мужчин являются искусственные подсластители и пищевые красители. Все это способствует развитию онкологических заболеваний.

Алкоголь мужчинам «бальзаковского возраста» тоже противопоказан. Он несет разрушительное действие на все без исключения органы, но основной удар принимает на себя мозг.

Сахар и сладкая выпечка тоже станет препятствием для здоровой жизни мужчины после 40. Мучные изделия провоцируют набор лишнего веса. Интересно, что и количество мяса мужчинам преклонного возраста лучше заметно сократить, так как они плохо влияют на пищеварение.

По словам медиков, перечисленные запреты связаны с изменением в организме мужчины после 40 лет обмена веществ.

Ранее сообщалось, какие продукты могут помочь предотвратить сердечные заболевания и артрит.

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Все новости / Общество / Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
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