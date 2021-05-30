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новостей
22:46
Происшествия
Водитель BMW протаранил «скорую» в Петербурге
22:41
Происшествия
Стрелок из Екатеринбурга был уволен из МВД десять лет назад
22:39
Общество
Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
22:31
Политика
Минский суд решит судьбу россиянки Софии Сапеги
22:24
Политика
Пилоты рейса Ryanair сами приняли решение о полете в Минск
22:20
Политика
Пушков заявил о жесткости заявлений Байдена перед встречей с Путиным
22:16
Происшествия
Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу
22:07
Технологии
Ростех: тестовые зоны 5G с оборудованием из России могут запустить в 2023 году
22:00
Происшествия
«В любом случае война — это посттравматика»: Клинцевич о стрельбе в Екатеринбурге
21:55
Общество
Калининградец пилил болгаркой снаряд, подорвался на нем и погиб
21:46
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
21:41
Происшествия
Гостиница «Северная» в Петрозаводске охвачена огнем
21:36
Общество
Авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске
21:34
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказался сильно пьян
21:33
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора любителям шашлыков
21:30
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:25
Ближний Восток
Член королевской семьи арестован в Саудовской Аравии за подделку диплома
21:24
Происшествия
СК: Уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:21
Происшествия
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«В любом случае война — это посттравматика»: Клинцевич о стрельбе в Екатеринбурге

Происшествия
«В любом случае война — это посттравматика»: Клинцевич о стрельбе в Екатеринбурге
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Екатеринбург, 30 мая. Бывший сотрудник полиции, открывший стрельбу по прохожим в Екатеринбурге, как стало известно, служил в Чечне. Действия мужчины с большой вероятностью стали следствием посттравматического синдрома, заявил в беседе с ФАН лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.

По его предположению, не стоит исключать, что срывы у мужчины были давно, и стали, возможно, причиной увольнения из органов правопорядка. На психические проблемы вследствие легла бытовая неустроенность и неспособность найти себя в жизни, что вкупе привело к резкому всплеску негатива.

«Как человек, который много лет общается с этой категорией, могу сказать, что посттравматические проявления всегда требуют реабилитации. В любом случае война — это посттравматика, и она сказывается на психике. А у нас кто сейчас занимается реабилитацией тех, кто был на войне? Это считается ненужным», — говорит Клинцевич.

По мнению политика, тех средств, что государство выделяет на сферу медико-психологической реабилитации военнослужащих, сегодня не хватает, чтобы решить проблему. А она действительно существует, ведь люди, прошедшие боевые действия, нередко эмоционально срываются, не получив должной поддержки дома. При этом у многих из них есть доступ к личному оружию, например, наградному.

«Я 26 лет возглавляю Российский союз ветеранов Афганистана и хочу сказать, что нам давно пора ввести ответственную политику в отношении тех людей, которых государство отправляет на войну. Не он сам же пошел на эту войну, это понадобилось государству. А психика у всех разная, она подвижная, и кто-то реагирует не очень хорошо. Нам об этом надо думать», — заключает политик.

На данный момент известно, что в ходе штурма квартиры силовики задержали стрелявшего по горожанам мужчину. Во время задержания преступник выстрелил в бойцов Росгвардии восемь раз.

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екатеринбург стрельба клинцевич
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