«В любом случае война — это посттравматика»: Клинцевич о стрельбе в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 мая. Бывший сотрудник полиции, открывший стрельбу по прохожим в Екатеринбурге, как стало известно, служил в Чечне. Действия мужчины с большой вероятностью стали следствием посттравматического синдрома, заявил в беседе с ФАН лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.

По его предположению, не стоит исключать, что срывы у мужчины были давно, и стали, возможно, причиной увольнения из органов правопорядка. На психические проблемы вследствие легла бытовая неустроенность и неспособность найти себя в жизни, что вкупе привело к резкому всплеску негатива.

«Как человек, который много лет общается с этой категорией, могу сказать, что посттравматические проявления всегда требуют реабилитации. В любом случае война — это посттравматика, и она сказывается на психике. А у нас кто сейчас занимается реабилитацией тех, кто был на войне? Это считается ненужным», — говорит Клинцевич.

По мнению политика, тех средств, что государство выделяет на сферу медико-психологической реабилитации военнослужащих, сегодня не хватает, чтобы решить проблему. А она действительно существует, ведь люди, прошедшие боевые действия, нередко эмоционально срываются, не получив должной поддержки дома. При этом у многих из них есть доступ к личному оружию, например, наградному.

«Я 26 лет возглавляю Российский союз ветеранов Афганистана и хочу сказать, что нам давно пора ввести ответственную политику в отношении тех людей, которых государство отправляет на войну. Не он сам же пошел на эту войну, это понадобилось государству. А психика у всех разная, она подвижная, и кто-то реагирует не очень хорошо. Нам об этом надо думать», — заключает политик.

На данный момент известно, что в ходе штурма квартиры силовики задержали стрелявшего по горожанам мужчину. Во время задержания преступник выстрелил в бойцов Росгвардии восемь раз.