Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении

Екатеринбург, 30 мая. Информация о том, что мужчина, устроивший стрельбу на улице Бородина, делал друзьям рассылку о готовящемся нападении, не подтвердилась, передает источник ФАН в силовых структурах.

Вероятно, сведения об этом могут оказаться очередным фейком, распространенным в социальных сетях. Что касается информации об отключении света перед штурмом, она также не соответствует действительности. При этом газоснабжение в подобных случаях действительно перекрывают, поскольку существует угроза взрыва.

Устроивший вооруженное нападение екатеринбуржец участвовал в боевых действиях и страдал проблемами с психикой, сообщало Федеральное агентство новостей. Кроме того, по предварительным данным, его бросила супруга.