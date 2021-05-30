Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»

Сент-Пол, 30 мая. Руководство клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» предложило российскому форварду Кириллу Капризову заключить долгосрочное соглашение.

Россиянин Кирилл Капризов в ближайшее время может подписать новый контракт с «Миннесотой», сообщает The Athletic. По информации издания, руководство клуба предложило форварду заключить соглашение сроком на восемь лет. При этом зарплата 24-летнего хоккеиста превысит 8 миллионов долларов за сезон. В «Миннесоте» эту информацию пока не комментировали.

Капризов перешел в американский клуб в июле 2020 года, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне он принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ, в которых набрал 54 очка по системе «гол+пас».

Ранее Капризов оказался в списке номинантов на звание «Спортсмен года» по версии GQ Russia. Соответствующая информация была опубликована на сайте журнала.