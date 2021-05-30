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30 мая 21:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:22
Общество
Авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
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Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 30 мая 2021 21:04
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей

Екатеринбург, 30 мая. Сообщения о якобы громких хлопках от очевидцев оказались ложными. Силовики при спецоперации по задержанию стрелка использовали светошумовую гранату.

В настоящее время мужчина задержан. Полиция оцепила территорию рядом с домом. Местных жителей стали эвакуировать. Мужчина произвел порядка 50 выстрелов. При этом по людям он попал всего два раза. Ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии. Оба в больнице.

Ранее местные жители рассказали, что злоумышленник находится в состоянии сильного опьянения. При стрельбе мужчина, ранее работавший в МВД, громко кричал, что требует отменить гомосексуализм, сообщал ФАН.

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взрыв екатеринбург стрелок
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