Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 мая. Сообщения о якобы громких хлопках от очевидцев оказались ложными. Силовики при спецоперации по задержанию стрелка использовали светошумовую гранату.

В настоящее время мужчина задержан. Полиция оцепила территорию рядом с домом. Местных жителей стали эвакуировать. Мужчина произвел порядка 50 выстрелов. При этом по людям он попал всего два раза. Ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии. Оба в больнице.

Ранее местные жители рассказали, что злоумышленник находится в состоянии сильного опьянения. При стрельбе мужчина, ранее работавший в МВД, громко кричал, что требует отменить гомосексуализм, сообщал ФАН.