Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление

Екатеринбург, 30 мая. Женщина, которая была знакома с подозреваемым в стрельбе с балкона жилого дома в Екатеринбурге, вспомнила о его криминальном прошлом.

По ее словам, мужчина ранее убил человека, однако, при каких обстоятельствах это произошло, местная жительница не помнит, передает Пятый канал.

«Парня убил», — заявила женщина.

А другая соседка сообщила, что злоумышленник не отличался каким-либо странным поведением. Так, мужчина всегда был очень доброжелательным, сказала она.

Силовики уже произвели задержание стрелявшего с балкона мужчины. Он вел себя неадекватно, иногда выкрикивал что-то невнятное и скандировал лозунги.