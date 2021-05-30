Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании

Екатеринбург, 30 мая. Мужчина, устроивший стрельбу с пострадавшими на улице Бородина, оказал сопротивление при задержании правоохранительными органами.

По предварительным данным, незадолго до штурма силовики вызвали родственницу екатеринбуржца, которая попыталась начать с ним переговоры. Мужчина вел себя неадекватно, выкрикивая лозунги. Кроме того, два дня назад от него ушла супруга.

В результате ЧП в Екатеринбурге пострадали два человека. Девочка получила пулю в живот и находится в тяжелом состоянии в больнице, сотруднику Росгвардии прострелили ногу, сообщало Федеральное агентство новостей. На месте работают экстренные службы, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.