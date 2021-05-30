По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Екатеринбург, 30 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ после того, как мужчина открыл стрельбу по людям с балкона.

В СК считают, что стрелок покушался на убийство малолетнего, а также на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Мужчину задержали силовики. Перед этим правоохранители вызвали родственницу злоумышленника, которая попыталась начать с ним переговоры. Мужчина неадекватен, иногда выкрикивает что-то невнятное или скандирует лозунги. Два дня назад от него ушла жена.

В результате ЧП травмы получили два человека. Ранения получили маленькая девочка и сотрудник Росгвардии, их госпитализировали. Территория возле дома оцеплена.