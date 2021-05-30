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21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
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Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка

  /   Обновлено: 30 мая 2021 21:05
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
ТАСС  /  Донат Сорокин

Екатеринбург, 30 мая. Момент штурма дома на улице Бородина, где находился мужчина, стрелявший по людям с балкона, попал на видео.

На видео слышен громкий хлопок, перепуганные очевидцы разбегаются в стороны. Силовики задержали злоумышленника, сообщал ФАН.

Перед этим сотрудники полиции разыскали родственницу мужчины и попросили ее приехать. Она попыталась начать переговоры, но ничего не получилось — собеседник был неадекватен. Иногда он говорил бессмысленные вещи или выкрикивал лозунги. Оказалось, что за два дня до инцидента от стрелка ушла супруга.

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екатеринбург стрельба штурм
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