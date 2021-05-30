Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка

Екатеринбург, 30 мая. Момент штурма дома на улице Бородина, где находился мужчина, стрелявший по людям с балкона, попал на видео.

На видео слышен громкий хлопок, перепуганные очевидцы разбегаются в стороны. Силовики задержали злоумышленника, сообщал ФАН.

Перед этим сотрудники полиции разыскали родственницу мужчины и попросили ее приехать. Она попыталась начать переговоры, но ничего не получилось — собеседник был неадекватен. Иногда он говорил бессмысленные вещи или выкрикивал лозунги. Оказалось, что за два дня до инцидента от стрелка ушла супруга.