Москва, 30 мая. Россия считает важным признание Крыма своей территорией со стороны Белоруссии, заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Как считает эксперт, Минск должен признать российский статус полуострова в сложившейся политической ситуации, а также после давления со стороны Европы. Жарихин рассказал, что это именно ему принадлежит вопрос, ставший крылатым: «Чей Крым?». Такой вопрос необходимо задать властям Белоруссии, говорит политолог.

«Вопрос с Крымом надо бы решить, потому что член Союзного государства не признает нашу территориальную целостность», — категорично высказался Жарихин.

digital.gov.ru / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

По мнению эксперта, аргументы Белоруссии в этом вопросе являются неубедительными. Отговорки Минска Москва слышала много раз, но они неудовлетворительны, поэтому Белоруссии предстоит подумать над оправданием своего поведения, категорично заключил Жарихин.

Ранее постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что полуостров является лакмусовой бумажкой реального отношения Белоруссии к России. Он добавил, что проблема конструктивного взаимодействия Белоруссии с Крымом — вопрос исключительной политической важности.