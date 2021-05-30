Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 21:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
Все новости
30 мая 21:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
Все новости

Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым

  /   Обновлено: 30 мая 2021 20:55
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 30 мая. Россия считает важным признание Крыма своей территорией со стороны Белоруссии, заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Как считает эксперт, Минск должен признать российский статус полуострова в сложившейся политической ситуации, а также после давления со стороны Европы. Жарихин рассказал, что это именно ему принадлежит вопрос, ставший крылатым: «Чей Крым?». Такой вопрос необходимо задать властям Белоруссии, говорит политолог.

«Вопрос с Крымом надо бы решить, потому что член Союзного государства не признает нашу территориальную целостность», — категорично высказался Жарихин.

Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
digital.gov.ru  / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

По мнению эксперта, аргументы Белоруссии в этом вопросе являются неубедительными. Отговорки Минска Москва слышала много раз, но они неудовлетворительны, поэтому Белоруссии предстоит подумать над оправданием своего поведения, категорично заключил Жарихин.

Ранее постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что полуостров является лакмусовой бумажкой реального отношения Белоруссии к России. Он добавил, что проблема конструктивного взаимодействия Белоруссии с Крымом — вопрос исключительной политической важности.

Вернуться назад

белоруссия лукашенко крым жарихин
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 183300 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 157946 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 133371 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 56397 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 51459 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / Политика / Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
Рейтинг@Mail.ru