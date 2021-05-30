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30 мая 21:22
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новостей
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
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Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге

Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
ТАСС  /  Дина Веретельникова

Екатеринбург, 30 мая. Очевидцы ЧП, произошедшем на улице Бородина, рассказали еще одну подробность. По их словам, в момент происшествия прозвучало около 50 выстрелов.

В настоящее время злоумышленник задержан полицией. Мотивы его поступка не установлены. При стрельбе он был пьян.

Силовики оцепили место трагедии. По предварительным данным, преступником мог оказаться бывший сотрудник правоохранительных органов. Он имеет проблемы с психикой.

В результате инцидента пострадали два человека: девочка получила пулю в живот и была госпитализирована в тяжелом состоянии, а сотрудник Росгвардии — ранение в ногу. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

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екатеринбург стрельба выстрелы
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