Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 мая. Очевидцы ЧП, произошедшем на улице Бородина, рассказали еще одну подробность. По их словам, в момент происшествия прозвучало около 50 выстрелов.

В настоящее время злоумышленник задержан полицией. Мотивы его поступка не установлены. При стрельбе он был пьян.

Силовики оцепили место трагедии. По предварительным данным, преступником мог оказаться бывший сотрудник правоохранительных органов. Он имеет проблемы с психикой.

В результате инцидента пострадали два человека: девочка получила пулю в живот и была госпитализирована в тяжелом состоянии, а сотрудник Росгвардии — ранение в ногу. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.