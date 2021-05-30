Армия США получит две гаубицы на базе внедорожника Humvee

Вашингтон, 30 мая. Пентагон заключил контракт с компанией AM General на поставку двух мобильных гаубичных систем.

Испытания вооружения запланированы на 2022 год. По их результатам удастся оценить возможности его эксплуатации в Вооруженных силах США.

По данным производителя, инженеры намерены использовать «технологию мягкой отдачи», которая позволит снизить нагрузку на системы прямого и непрямого огня. Также будет снижен общий вес артиллерийской системы. В компании подчеркнули, что «технология уже готова и может быть развернута на существующих орудийных платформах».

HMMWV или Humvee представляет собой военный внедорожник, который стоит на вооружении ВС США. При этом его используют в качестве платформы для размещения различного вооружения.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен отказаться от истребителей F-35 и отправить их на свалку. Прежде всего такая судьба уготована F-35А. Решение связано с трудностями автоматизированного процесса поставки комплектующих для своевременного технического обслуживания.