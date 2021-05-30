Росреестр: число сделок с ипотекой в новостройках Москвы растет

Москва, 30 мая. Россияне зарегистрировали почти вдвое больше договоров долевого участия (ДДУ) с ипотекой, чем за тот же период прошлого года.

Такие данные по московским новостройкам приводит столичный Росреестр, об этом сообщает РБК в своем материале. За начало 2021 года было зарегистрировано более 22,8 тыс. ДДУ. В прошлом году это число находилось на уровне 12,5 тыс.

Апрель текущего года продемонстрировал трехкратный рост количества ДДУ с кредитными средствами, если сравнить с апрелем 2020 года.

«По сравнению с январем — апрелем 2020 года, когда доля ДДУ с кредитами от общего количества регистраций составляла 42%, за четыре месяца этого года она достигла 52%», — дал комментарий руководитель московского Росреестра Игорь Майданов.

Продолжающийся рост числа таких ДДУ стал возможен только в условиях постоянного роста кредитной нагрузки на россиян. Росстат ранее сообщал о длительном сохранении рекордных темпов выдачи жилищных займов.