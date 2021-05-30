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30 мая 21:22
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новостей
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
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Росреестр: число сделок с ипотекой в новостройках Москвы растет

Экономика
Росреестр: число сделок с ипотекой в новостройках Москвы растет
pixabay.com

Москва, 30 мая. Россияне зарегистрировали почти вдвое больше договоров долевого участия (ДДУ) с ипотекой, чем за тот же период прошлого года.

Такие данные по московским новостройкам приводит столичный Росреестр, об этом сообщает РБК в своем материале. За начало 2021 года было зарегистрировано более 22,8 тыс. ДДУ. В прошлом году это число находилось на уровне 12,5 тыс.

Апрель текущего года продемонстрировал трехкратный рост количества ДДУ с кредитными средствами, если сравнить с апрелем 2020 года.

«По сравнению с январем — апрелем 2020 года, когда доля ДДУ с кредитами от общего количества регистраций составляла 42%, за четыре месяца этого года она достигла 52%», — дал комментарий руководитель московского Росреестра Игорь Майданов.

Продолжающийся рост числа таких ДДУ стал возможен только в условиях постоянного роста кредитной нагрузки на россиян. Росстат ранее сообщал о длительном сохранении рекордных темпов выдачи жилищных займов.

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ипотека кредит росстат дду долговая нагрузка долевое строителство
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Все новости / Экономика / Росреестр: число сделок с ипотекой в новостройках Москвы растет
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