Александр Головин назвал основные задачи сборной России на Евро-2020

Вена, 30 мая. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин в честь своего дня рождения пообщался с журналистами. Спортсмен рассказал об основных задачах команды на Евро-2020.

Российские спортсмены активно готовятся к чемпионату Европы, который стартует 11 июня и продлится до 11 июля. По мнению Головина, обозначить задачи, стоящие перед командой, крайне сложно. Но главная на сегодняшний день — выход из группы.

«Задачи так четко не обозначишь. Первый шаг — выход из группы. Хотим как можно дальше пройти. Конечно, хочется выиграть и брать максимум, но первый шаг — выход из группы», — отметил спортсмен.

Российская сборная в настоящее время проходит подготовку в австрийском Нойштифте. Национальная команда на Евро-2020 попала в одну группу со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Во время общения с представителями прессы 25-летний хавбек рассказал, кого считает главным фаворитом предстоящего европейского первенства. По мнению Головина, больше всего шансов на победу у сборной Франции.