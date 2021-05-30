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30 мая 21:22
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новостей
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
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Александр Головин назвал основные задачи сборной России на Евро-2020

Спорт
Александр Головин назвал основные задачи сборной России на Евро-2020
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вена, 30 мая. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин в честь своего дня рождения пообщался с журналистами. Спортсмен рассказал об основных задачах команды на Евро-2020.

Российские спортсмены активно готовятся к чемпионату Европы, который стартует 11 июня и продлится до 11 июля. По мнению Головина, обозначить задачи, стоящие перед командой, крайне сложно. Но главная на сегодняшний день — выход из группы.

«Задачи так четко не обозначишь. Первый шаг — выход из группы. Хотим как можно дальше пройти. Конечно, хочется выиграть и брать максимум, но первый шаг — выход из группы», — отметил спортсмен.

Российская сборная в настоящее время проходит подготовку в австрийском Нойштифте. Национальная команда на Евро-2020 попала в одну группу со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Во время общения с представителями прессы 25-летний хавбек рассказал, кого считает главным фаворитом предстоящего европейского первенства. По мнению Головина, больше всего шансов на победу у сборной Франции.

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Головин футбол евро-2020
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Все новости / Спорт / Александр Головин назвал основные задачи сборной России на Евро-2020
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