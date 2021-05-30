Тель-Авив, 30 мая. Лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет объявил о создании правительства Израиля вместе с руководителем партии «Йеш Атид» Яиром Лапидом. По его словам, попытки создания ротационного правительства во главе с Биньямином Нетаньяху потерпели неудачу, и теперь в обещания действующего премьер-министра «никто не верит».

«Нет правого правительства. Уже четыре предвыборные кампании и еще два месяца нет правого правительства, нет возможности создать такое правительство. Тот, кто говорит вам иное — лжет», — заявил Беннет.

При этом политик отвергает, что новое правительство будет левым, напротив, оно должно стать «более правым правительством чем то, что было до сего момента». Также он сообщил, что данный кабинет министров не пойдет на размежевание земли и не передаст ее арабам.

«Всем придется отказаться от своих идеологических посылов ради создания правительства, которое может и должно работать», — отметил Беннет.

Биньямин Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство в ходе досрочных выборов в Кнессет. Четвертые за два года парламентские выборы прошли в Израиле 23 марта, по результату которых места в парламенте поровну распределились между левыми и правыми партиями. По всей видимости, в ближайшее время он оставит занимаемый им с 2009 года пост премьер-министра, уступив его более радикальному по ряду вопросов Беннету.