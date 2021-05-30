Харламов и Ковальчук запустили новую волну слухов о романе

Москва, 30 мая. Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук спровоцировали новую волну слухов о романе после совместного отдыха с музыкантами Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.

Слухи об отношениях разведенного комика с партнершей по съемочной площадке Ковальчук впервые появились осенью 2020 года, однако звезды их опровергли. Теперь актеры запустили еще одну волну домыслов о любовных отношениях, «засветившись» вместе на отдыхе.

Шоумен вместе с участниками группы Little Big Прусикиным и Таюрской отдохнул на Красной поляне в Сочи. Как проследили фанаты звезд по их публикациям в соцсетях, Харламов веселился в компании Ковальчук. Селфи вместе с ней из купели опубликовала Таюрская. Сам Харламов в этот момент показал подписчикам фотографию с моста, сделанную в том же комплексе. Под снимком он отметил Таюрскую, намекая, что именно она показала ему в тот момент, как позировать.

Практически сразу же новость о романе звезд появилась в Telegram-каналах, которые ссылаются на анонимные источники. В любовной связи подозревают и Прусикина с Таюрской. После дня рождения певицы Кристины Орбакайте слухи об их отношениях только усилились. Однако официальных заявлений никто из артистов еще не делал.