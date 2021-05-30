Харламов и Ковальчук запустили новую волну слухов о романе

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 21:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
Все новости
30 мая 21:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
Все новости

Харламов и Ковальчук запустили новую волну слухов о романе

Шоу-бизнес
Харламов и Ковальчук запустили новую волну слухов о романе
кадр из сериала «Гусар»

Москва, 30 мая. Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук спровоцировали новую волну слухов о романе после совместного отдыха с музыкантами Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.

Слухи об отношениях разведенного комика с партнершей по съемочной площадке Ковальчук впервые появились осенью 2020 года, однако звезды их опровергли. Теперь актеры запустили еще одну волну домыслов о любовных отношениях, «засветившись» вместе на отдыхе.

Шоумен вместе с участниками группы Little Big Прусикиным и Таюрской отдохнул на Красной поляне в Сочи. Как проследили фанаты звезд по их публикациям в соцсетях, Харламов веселился в компании Ковальчук. Селфи вместе с ней из купели опубликовала Таюрская. Сам Харламов в этот момент показал подписчикам фотографию с моста, сделанную в том же комплексе. Под снимком он отметил Таюрскую, намекая, что именно она показала ему в тот момент, как позировать.

Практически сразу же новость о романе звезд появилась в Telegram-каналах, которые ссылаются на анонимные источники. В любовной связи подозревают и Прусикина с Таюрской. После дня рождения певицы Кристины Орбакайте слухи об их отношениях только усилились. Однако официальных заявлений никто из артистов еще не делал.

Вернуться назад

ковальчук харламов Прусикин таюрская
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 183300 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 157946 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 133371 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 56397 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 51459 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / Шоу-бизнес / Харламов и Ковальчук запустили новую волну слухов о романе
Рейтинг@Mail.ru