Никита Джигурда через Фан поздравил с днем рождения Наташу Королеву

Эстрадная певица, киноактриса, фотомодель, заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королева сегодня празднует свой 48-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник рассказал о том, как в свое время началось его общение со звездной парой.

«Знакомы мы более 10 лет. Мы с Сережей Тарзаном лет пять играли спектакль «Любовь без правил» по пьесе Лопе де Вега, так что часто выделись и на выступлениях, и на отдыхе. Комедия с нашим участием проходила на ура. Мы исполняли главные роли, а Наташа и на гастролях как-то к нам приезжала, когда мы по России ездили, и в Израиле с нами была. Потом мы вместе с нашими друзьями смотрели, как Сережка с ребятами исполняет стриптиз», — сказал актер.

Никита Джигурда также назвал наиболее выдающиеся, на его взгляд, качества Наташи Королевой.

«Профессионал своего дела в категории популярных песен. Умничка. Самое главное в ней — это мудрость и оптимизм. Кроме того, она умеет не показывать широкой публике свои внутренние переживания. У нее есть способность понимать ситуацию и прощать. Вообще, Наташа Королева выбрала сама Тарзана. В этом тоже ее смелость», — отметил собеседник ФАН.

Pr Scr instagram.com / @koroleva__star

В завершение он поделился своими поздравлениями в адрес именинницы.

«Пусть остается такой же красавицей, в классной форме. Желаю ей новых шлягеров и хитов», — подытожил Никита Джигурда.

Ранее режиссер Зиновий Ройзман через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марию Шукшину.