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31 мая 09:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
08:55
Общество
Синоптик рассказал о погоде в последний день весны в Москве
08:55
Общество
Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму
08:55
Происшествия
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Никита Джигурда через ФАН поздравил с днем рождения Наташу Королеву

Шоу-бизнес
Никита Джигурда через ФАН поздравил с днем рождения Наташу Королеву
Pr Scr youtube.com  /  Чикен Карри

Эстрадная певица, киноактриса, фотомодель, заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королева сегодня празднует свой 48-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник рассказал о том, как в свое время началось его общение со звездной парой.

«Знакомы мы более 10 лет. Мы с Сережей Тарзаном лет пять играли спектакль «Любовь без правил» по пьесе Лопе де Вега, так что часто выделись и на выступлениях, и на отдыхе. Комедия с нашим участием проходила на ура. Мы исполняли главные роли, а Наташа и на гастролях как-то к нам приезжала, когда мы по России ездили, и в Израиле с нами была. Потом мы вместе с нашими друзьями смотрели, как Сережка с ребятами исполняет стриптиз», — сказал актер.

Никита Джигурда также назвал наиболее выдающиеся, на его взгляд, качества Наташи Королевой.

«Профессионал своего дела в категории популярных песен. Умничка. Самое главное в ней — это мудрость и оптимизм. Кроме того, она умеет не показывать широкой публике свои внутренние переживания. У нее есть способность понимать ситуацию и прощать. Вообще, Наташа Королева выбрала сама Тарзана. В этом тоже ее смелость», — отметил собеседник ФАН.

Никита Джигурда через Фан поздравил с днем рождения Наташу Королеву
Pr Scr instagram.com  / @koroleva__star

В завершение он поделился своими поздравлениями в адрес именинницы.

«Пусть остается такой же красавицей, в классной форме. Желаю ей новых шлягеров и хитов», — подытожил Никита Джигурда.

Ранее режиссер Зиновий Ройзман через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марию Шукшину.

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джигурда наташа королева
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