Назван победитель всеармейского конкурса «Мастера артиллерийского огня» под Саратовом

Саратов, 30 мая. Команда учебного центра боевого применения артиллерии победила во всеармейском этапе конкурса по полевой выучке среди расчетов минометных комплексов «Мастера артиллерийского огня».

Теперь военнослужащие представят Россию на международном конкурсе АрМИ-2021. Команда стала победителем сразу в трех этапах конкурса: «Индивидуальной гонки», «Ночного спринта» и «Гонки взводов».

Второе место заняли военнослужащие Центрального военного округа. Учащиеся Михайловской военной артиллерийской академии оказались на третьей позиции.

На протяжении двух недель военные состязались в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12А «Сани», пулемета ПКТ, гранатометов РПГ-7В, а также автоматов АК-74. Кроме этого, водители минометных расчетов показали свое мастерство в преодолении различных препятствий. Военнослужащие проходили колейный проход в минно-взрывном заграждении и косогоры на транспортной машине Урал-43206.

Международный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» пройдет в августе в Казахстане.

Ранее рассказывалось, как артиллеристы ЗВО провели ночную подготовку к конкурсу «Мастера артиллерийского огня». Военнослужащие выполнили боевые стрельбы по мишеням, которые находились на расстоянии до 2,5 тысячи метров.