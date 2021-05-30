Чехова отправилась в отпуск с сыном на «райский» остров

Мале, 30 мая. Мечтавшая об отдыхе ведущая Анфиса Чехова наконец улетела в теплые края. Телезвезда проводит отпуск с сыном Соломоном на «райском» острове.

Многие месяцы артистка мечтала отдохнуть от городской суеты и людей. В настоящее время она с сыном и мамой живет в арендованной вилле, которая расположена в джунглях Мальдив.

«Из океана не вылезали! Теплый, ласковый, без акул. Плескались себе на радость! По вечерам тоже не скучали! То коктейльная вечеринка, то концерт национальной музыки, то диджей с веселыми танцами», — рассказала артистка поклонникам в Instagram.

В один из дней семья артистки отправилась на рыбалку с яхты. Звезда похвасталась уловом в соцсети и рассказала, что после каждой пойманной рыбы ее сын плакал, поскольку жалел добычу. Улов артистка отдала сотрудникам отеля, чтобы они подали рыбу приготовленной. Поклонники отметили, что ведущей отдых к лицу, она наконец стала выглядеть посвежевшей.

«Анфиса, отдыхайте чаще, мы наконец-то увидели вашу улыбку!»; «Как круто, что теперь отдыхаете. Очень рада за вас!»; «Море вам к лицу! Выглядите шикарно», — с восторгом отметили поклонники.

Каждым моментом долгожданного отдыха ведущая делилась со своими поклонниками. Звезда честно предупредила фолловеров, что «заспамит» ленту своими «райскими» фотографиями с Мальдив.