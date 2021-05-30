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Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
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30 мая 21:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Происшествия
Подравшуюся с росгвардейцами сотрудницу налоговой службы могут посадить на пять лет
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
Все новости

Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде

США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
Global Look Press  /  Matt Duckett / ZUMAPRESS.com

Нью-Йорк, 30 мая. Традиционный нью-йоркский гей-парад оказался в центре скандала из-за запрета, выдвинутого организаторами мероприятия на участие в параде сотрудников полиции в форме.

Полицейские свободно участвуют в гей-параде с 1996 года, однако в этом году, из-за настроений, царящих в американском обществе, связанных с остракизмом, которому подвергаются правоохранители после убийства Джорджа Флойда, организаторы мероприятия решили запретить полицейским идти в общей колонне.

Это решение вызвало ожесточенные споры в ЛГБТ-коммьюнити Нью-Йорка. В ходе многочасовых дебатов, состоявшихся в формате видеоконференции, активисты провели голосование, которым отменили запрет оргкомитета. Однако через несколько часов члены сообщества получили электронные письма, в котором им сообщили об отмене результатов голосования и решении оставить в силе запрет на участие сотрудников полиции в мероприятии.

Примечательно, что с момента своего создания ЛГБТ-движение выступало за отмену дискриминации и объединило в своих рядах представителей различных слоев общества, конфессий и этнических групп. Теперь же ЛГБТ-сообщество фактически дискриминирует часть своих членов из-за принадлежности к определенной профессии.

Впрочем, остается открытым вопрос о том каким образом организаторы планируют осуществлять контроль за исполнением своего запрета и что они будут делать, если сотрудники нью-йоркской полиции предпочтут проигнорировать запрет и решат пройтись в общем строю гей-парада.

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сша нью-йорк дискриминация гей-парад лгбт-сообщество
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Все новости / США / Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
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