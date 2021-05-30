Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде

Нью-Йорк, 30 мая. Традиционный нью-йоркский гей-парад оказался в центре скандала из-за запрета, выдвинутого организаторами мероприятия на участие в параде сотрудников полиции в форме.

Полицейские свободно участвуют в гей-параде с 1996 года, однако в этом году, из-за настроений, царящих в американском обществе, связанных с остракизмом, которому подвергаются правоохранители после убийства Джорджа Флойда, организаторы мероприятия решили запретить полицейским идти в общей колонне.

Это решение вызвало ожесточенные споры в ЛГБТ-коммьюнити Нью-Йорка. В ходе многочасовых дебатов, состоявшихся в формате видеоконференции, активисты провели голосование, которым отменили запрет оргкомитета. Однако через несколько часов члены сообщества получили электронные письма, в котором им сообщили об отмене результатов голосования и решении оставить в силе запрет на участие сотрудников полиции в мероприятии.

Примечательно, что с момента своего создания ЛГБТ-движение выступало за отмену дискриминации и объединило в своих рядах представителей различных слоев общества, конфессий и этнических групп. Теперь же ЛГБТ-сообщество фактически дискриминирует часть своих членов из-за принадлежности к определенной профессии.

Впрочем, остается открытым вопрос о том каким образом организаторы планируют осуществлять контроль за исполнением своего запрета и что они будут делать, если сотрудники нью-йоркской полиции предпочтут проигнорировать запрет и решат пройтись в общем строю гей-парада.