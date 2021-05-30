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30 мая 21:21
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новостей
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
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Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке

Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
wikipedia.org  /  Quickload / CC BY-SA 3.0

Открыть стрельбу с балкона по людям преступника в Екатеринбурге могла подтолкнуть недавняя трагедия в Казани. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что в Екатеринбурге неизвестный мужчина, предположительно бывший сотрудник полиции, начал стрелять по прохожим из окна своей квартиры на четвертом этаже.

«Значит, этот человек изначально был с определенными комплексами, из-за которых, вполне возможно, он и пришел работать в такую структуру, где хотел проявить мужские качества. Такие сотрудники имеют определенную власть, он может ее проявлять, а ему за это ничего не будет», — сообщила специалист.

Это будет продолжаться: психолог о стрельбе в Екатеринбурге
Prt Scr youtube.com  /  Что есть что

Марианна Абравитова также обратила внимание на информацию о том, что в свое время мужчина проходил службу в Чечне.

«В случаях, когда стреляют люди, которые раньше служили в органах, это однозначно — ущербная личность, которая шла в эту структуру вымещать свои комплексы. Значит, даже будучи в Чечне, он не смог реализоваться как мужчина. Он видел, что другие мощнее, брутальнее. Возможно, ему казалось, что к нему было снисходительное отношение или его ущемляли. Этот компонент накапливался, и в конце концов эта пружина распрямляется. Такие люди могут взять в руки оружие и начать стрелять», — пояснила собеседница ФАН.

Это будет продолжаться: психолог о стрельбе в Екатеринбурге
instagram.com  / @marianna_abravitova

В завершение она подчеркнула, что, по ее мнению, данное происшествие могло быть спровоцировано трагедией, произошедшей 11 мая в Казани. Тогда 19-летний подросток Ильназ Галявиев совершил массовое убийство в школе на улице Джаудата Файзи.

«На днях я писала пост о психической инфекции. Это понятие относится, например, к событиям, когда, как только один террорист что-то совершает, тут же те, у кого зрели скрытые мотивы, как бы начинают заражаться: «Ага, другим можно, а мне нельзя? Оказывается, это так просто!». Об этом много говорят, и начинается волна похожих историй. Я не удивлюсь, если после этого мы увидим аналогичный случай, и еще. Это будет продолжаться как горение бикфордова шнура, пока эта тема не станет замыленной для людей», — подытожила психолог.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что ранившего двух человек в Екатеринбурге преступника бросила жена. Во время штурма квартиры силовики задержали стрелявшего с балкона в Екатеринбурге мужчину.

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екатеринбург стрельба психолог абравитова
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