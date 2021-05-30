Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке

Открыть стрельбу с балкона по людям преступника в Екатеринбурге могла подтолкнуть недавняя трагедия в Казани. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что в Екатеринбурге неизвестный мужчина, предположительно бывший сотрудник полиции, начал стрелять по прохожим из окна своей квартиры на четвертом этаже.

«Значит, этот человек изначально был с определенными комплексами, из-за которых, вполне возможно, он и пришел работать в такую структуру, где хотел проявить мужские качества. Такие сотрудники имеют определенную власть, он может ее проявлять, а ему за это ничего не будет», — сообщила специалист.

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Марианна Абравитова также обратила внимание на информацию о том, что в свое время мужчина проходил службу в Чечне.

«В случаях, когда стреляют люди, которые раньше служили в органах, это однозначно — ущербная личность, которая шла в эту структуру вымещать свои комплексы. Значит, даже будучи в Чечне, он не смог реализоваться как мужчина. Он видел, что другие мощнее, брутальнее. Возможно, ему казалось, что к нему было снисходительное отношение или его ущемляли. Этот компонент накапливался, и в конце концов эта пружина распрямляется. Такие люди могут взять в руки оружие и начать стрелять», — пояснила собеседница ФАН.

instagram.com / @marianna_abravitova

В завершение она подчеркнула, что, по ее мнению, данное происшествие могло быть спровоцировано трагедией, произошедшей 11 мая в Казани. Тогда 19-летний подросток Ильназ Галявиев совершил массовое убийство в школе на улице Джаудата Файзи.

«На днях я писала пост о психической инфекции. Это понятие относится, например, к событиям, когда, как только один террорист что-то совершает, тут же те, у кого зрели скрытые мотивы, как бы начинают заражаться: «Ага, другим можно, а мне нельзя? Оказывается, это так просто!». Об этом много говорят, и начинается волна похожих историй. Я не удивлюсь, если после этого мы увидим аналогичный случай, и еще. Это будет продолжаться как горение бикфордова шнура, пока эта тема не станет замыленной для людей», — подытожила психолог.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что ранившего двух человек в Екатеринбурге преступника бросила жена. Во время штурма квартиры силовики задержали стрелявшего с балкона в Екатеринбурге мужчину.