Байден провел телефонные переговоры с председателем Китая

Вашингтон, 30 мая. Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином, во время которых стороны обсудили права человека в мире.

С соответствующим заявлением американский президент выступил в штате Делавэр на фоне отмечаемого в стране Дня поминовения.

«У меня был долгий разговор два часа назад с председателем Си. Я ясно заявил, что мы не можем не выступать за права человека во всем мире», — подчеркнул он.

Ранее глава Белого дома заявил о своем намерении обсудить на саммите с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вопрос соблюдения прав человека. По словам Байдена, он «ясно даст понять», что Вашингтон не останется в стороне от их нарушения.