Сергей Собянин поблагодарил Роксану Бабаян за вклад в искусство

Москва, 30 мая. Народная артистка России Роксана Бабаян отмечает 75-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к актрисе в праздник, поблагодарив ее за огромный вклад в искусство.

Собянин направил поздравительную телеграмму имениннице, в которой отметил талант и женственность артистки. Текст опубликован на официальном сайте градоначальника.

«Замечательная певица и актриса, вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Созданные вами яркие женские образы украшают кино, театр, эстраду», — говорится в послании.

Мэр Москвы отметил, что талант и обаяние артистки подарили ей искреннюю любовь и преданность огромного числа поклонников. Собянин пожелал успеха и удачи Бабаян.

В мае свой юбилей отметила не только вдова народного артиста РСФСР Михаила Державина, но и дочь примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, эстрадная артистка Кристина Орбакайте. В честь своего 50-летия она устроила пышную вечеринку, куда пришли отечественные селебрити. По случаю праздника впервые за долгое время на одном мероприятии встретились мать именинницы и ее экс-отчим Филипп Киркоров.