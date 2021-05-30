Сергей Собянин поблагодарил Роксану Бабаян за вклад в искусство

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 21:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
20:50
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
Все новости
30 мая 21:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
20:50
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
Все новости

Сергей Собянин поблагодарил Роксану Бабаян за вклад в искусство

Общество
Сергей Собянин поблагодарил Роксану Бабаян за вклад в искусство
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 30 мая. Народная артистка России Роксана Бабаян отмечает 75-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к актрисе в праздник, поблагодарив ее за огромный вклад в искусство.

Собянин направил поздравительную телеграмму имениннице, в которой отметил талант и женственность артистки. Текст опубликован на официальном сайте градоначальника.

«Замечательная певица и актриса, вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Созданные вами яркие женские образы украшают кино, театр, эстраду», — говорится в послании.

Мэр Москвы отметил, что талант и обаяние артистки подарили ей искреннюю любовь и преданность огромного числа поклонников. Собянин пожелал успеха и удачи Бабаян.

В мае свой юбилей отметила не только вдова народного артиста РСФСР Михаила Державина, но и дочь примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, эстрадная артистка Кристина Орбакайте. В честь своего 50-летия она устроила пышную вечеринку, куда пришли отечественные селебрити. По случаю праздника впервые за долгое время на одном мероприятии встретились мать именинницы и ее экс-отчим Филипп Киркоров.

Вернуться назад

собянин юбилей бабаян
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 183300 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 157946 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 133371 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 56397 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 51459 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / Общество / Сергей Собянин поблагодарил Роксану Бабаян за вклад в искусство
Рейтинг@Mail.ru