В США провалили испытания ПРО из-за корабля ВМФ России

Вашингтон, 30 мая. Американским военным пришлось перенести тестирование систем ПРО, так как в зоне испытаний объявился корабль-разведчик ВМФ России, пишет Military.

Американцы расположились на Гавайских островах. Здесь они намеревались опробовать свой перехватчик баллистических ракет, но испытания были сорваны, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания. Так, в зоне запуска появился разведывательный корабль ВМФ РФ «Карелия».

Этот маневр отставной капитан ВМС США Карл Шустер объяснил желанием Москвы знать возможности американских оборонных систем.

«Россия испытывает гиперзвуковое оружие и поэтому хочет разобраться в возможностях американских ракетных систем, что позволит повысить способность ее оружия проходить через оборону США», — сказал он.

Позже американцы действительно смогли показать все возможности своей ПРО. Когда корабль покинул зону проведения испытаний, военные вернулись к тестовым запускам, фактически опозорившись перед россиянами. Испытания провалились — ракеты так и не смогли перехватить цель.

Ранее также сообщалось, что мощь российского флота заставила США отправить на свалку корабли USS Freedom. Они будут списаны на 14 лет раньше положенного, так как оказались абсолютно неэффективны против военных кораблей России.