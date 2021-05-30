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новостей
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
20:50
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
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В США провалили испытания ПРО из-за корабля ВМФ России

Армия
В США провалили испытания ПРО из-за корабля ВМФ России
flickr.com  /  Official U.S. Navy Page

Вашингтон, 30 мая. Американским военным пришлось перенести тестирование систем ПРО, так как в зоне испытаний объявился корабль-разведчик ВМФ России, пишет Military.

Американцы расположились на Гавайских островах. Здесь они намеревались опробовать свой перехватчик баллистических ракет, но испытания были сорваны, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания. Так, в зоне запуска появился разведывательный корабль ВМФ РФ «Карелия».

Этот маневр отставной капитан ВМС США Карл Шустер объяснил желанием Москвы знать возможности американских оборонных систем.

«Россия испытывает гиперзвуковое оружие и поэтому хочет разобраться в возможностях американских ракетных систем, что позволит повысить способность ее оружия проходить через оборону США», — сказал он.

Позже американцы действительно смогли показать все возможности своей ПРО. Когда корабль покинул зону проведения испытаний, военные вернулись к тестовым запускам, фактически опозорившись перед россиянами. Испытания провалились — ракеты так и не смогли перехватить цель.

Ранее также сообщалось, что мощь российского флота заставила США отправить на свалку корабли USS Freedom. Они будут списаны на 14 лет раньше положенного, так как оказались абсолютно неэффективны против военных кораблей России.

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россия сша вмф рф
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