Силовики задержали стрелявшего с балкона в Екатеринбурге мужчину

Екатеринбург, 30 мая. Мужчину, стрелявшего по людям с балкона, задержали силовики, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Перед этим правоохранители вызвали родственницу злоумышленника, которая попыталась начать с ним переговоры. Мужчина неадекватен, иногда выкрикивает что-то невнятное или скандирует лозунги. Два дня назад от него ушла жена, сообщал ФАН.

По словам очевидцев, он выстрелил не менее десяти раз. Ранения получили маленькая девочка и сотрудник Росгвардии, их госпитализировали. Полиция оцепила дом и ближайшую территорию, жильцов начали эвакуировать. Спустя некоторое время мужчина продолжил стрелять в случайных направлениях, силовики пошли на штурм.