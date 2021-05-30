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30 мая 21:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
20:50
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Жена принца Гарри вспомнила о травле из-за лишнего веса

Шоу-бизнес
Жена принца Гарри вспомнила о травле из-за лишнего веса
wikipedia.org  /  Office of the Governor-General - GG.Govt.nz / CC BY 4.0

Лос-Анджелес, 30 мая. Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о травле в юные годы в своем блоге, вспомнив, что тогда истощала себя диетами, пытаясь следовать моде.

Жена принца Гарри в блоге The Tig, посвященном ее 33-летию, рассказала о своем карьерном росте и проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться в юности и студенческие годы. В дневнике Маркл писала, что ее 20-летие было жестоким периодом. Экс-актриса признавалась, что боролась сама с собой, так как все вокруг оценивали ее стиль и вес, а сама она хотела «быть модной, как все».

Журналисты портала The Sun привели вырезки из ее блога, в котором звезда жаловалась на травлю в школе и студенчестве из-за лишнего веса. Будущая герцогиня истощала себя диетами, вредя здоровью, но это не помогало.

Следующей ее проблемой стала расовая принадлежность. Маркл не могла понять, с кем ей общаться, так как она относила себя к двум расам сразу.

Однако скандалы и разочарования в жизни жены принца Гарри не закончились со сменой статуса. Несмотря на то, что теперь экс-актриса является герцогиней, она до сих пор не может найти общий язык с окружающим миром. После скандального интервью монаршая семья предпочла отдалиться от наследника принца Чарльза и его супруги.

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принц гарри диета меган маркл
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Все новости / Шоу-бизнес / Жена принца Гарри вспомнила о травле из-за лишнего веса
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