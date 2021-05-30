Жена принца Гарри вспомнила о травле из-за лишнего веса

Лос-Анджелес, 30 мая. Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о травле в юные годы в своем блоге, вспомнив, что тогда истощала себя диетами, пытаясь следовать моде.

Жена принца Гарри в блоге The Tig, посвященном ее 33-летию, рассказала о своем карьерном росте и проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться в юности и студенческие годы. В дневнике Маркл писала, что ее 20-летие было жестоким периодом. Экс-актриса признавалась, что боролась сама с собой, так как все вокруг оценивали ее стиль и вес, а сама она хотела «быть модной, как все».

Журналисты портала The Sun привели вырезки из ее блога, в котором звезда жаловалась на травлю в школе и студенчестве из-за лишнего веса. Будущая герцогиня истощала себя диетами, вредя здоровью, но это не помогало.

Следующей ее проблемой стала расовая принадлежность. Маркл не могла понять, с кем ей общаться, так как она относила себя к двум расам сразу.

Однако скандалы и разочарования в жизни жены принца Гарри не закончились со сменой статуса. Несмотря на то, что теперь экс-актриса является герцогиней, она до сих пор не может найти общий язык с окружающим миром. После скандального интервью монаршая семья предпочла отдалиться от наследника принца Чарльза и его супруги.