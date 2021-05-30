Появились фото с места стрельбы с пострадавшими в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 мая. Новые фото с места ЧП, где стрелок ранил двух человек на улице Бородина, оказались в распоряжении Федерального агентства новостей.

Силовики оцепили территорию вокруг многоквартирного дома, где скрывался злоумышленник. По предварительным данным, преступником мог оказаться бывший сотрудник правоохранительных органов.

В результате инцидента пострадали два человека: девочка получила пулю в живот и была госпитализирована в тяжелом состоянии, а сотрудник Росгвардии — ранение в ногу. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.