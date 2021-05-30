Под Волгоградом водитель грузовика заснул за рулем и врезался в фуру

Волгоград, 30 мая. Уснувший за рулем водитель грузовика ISUZU врезался в «газель». ДТП произошло на федеральной трассе Р-22 «Каспий», недалеко от поселка Качалино.

Водитель грузовика ехал в сторону Москвы, когда внезапно уснул и выехал на встречную полосу. По словам очевидцев аварии, в результате столкновения оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

В настоящее время на участке аварии движение осуществляется в штатном режиме. Пострадавших и погибших нет. Сотрудники ГИБДД организовали проверку по факту случившегося.

Массовое ДТП под Челябинском привело к гибели водителя фургона, сообщал ФАН. Маршрутка на огромной скорости вылетела на встречную полосу.