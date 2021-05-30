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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:18
Политика
«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
20:50
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
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Подсчитана сумма ежегодной экономии россиян на покупках продовольствия

Экономика
Подсчитана сумма ежегодной экономии россиян на покупках продовольствия
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 мая. Принятый в 2009 году закон «О торговле» значительно повлиял на продовольственную безопасность в России, полагают эксперты НИФИ.

По данным Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, за счет мер госрегулирования в торговле домохозяйства ежегодно экономят на покупках продовольствия 5747 рублей. Для всей экономики страны эффект от регуляторных норм в торговле в сегменте продовольствия оценивается в 843,1 млрд рублей ежегодно.

«Принятие закона «О торговле» в 2009 году оказало существенное влияние на продовольственную безопасность Российской Федерации. Экономический эффект можно оценить в размере 2,5% от потребительских расходов на одного члена домохозяйства, что составляет 5747,27 рубля на человека в год», —- говорится в исследовании.

Досрочное погашение задолженностей в начале срока кредитования поможет произвести перерасчет процентов и обеспечит уменьшение переплат, объяснила директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.

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россияне продукты экономия НИФИ
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