Подсчитана сумма ежегодной экономии россиян на покупках продовольствия

Москва, 30 мая. Принятый в 2009 году закон «О торговле» значительно повлиял на продовольственную безопасность в России, полагают эксперты НИФИ.

По данным Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, за счет мер госрегулирования в торговле домохозяйства ежегодно экономят на покупках продовольствия 5747 рублей. Для всей экономики страны эффект от регуляторных норм в торговле в сегменте продовольствия оценивается в 843,1 млрд рублей ежегодно.

«Принятие закона «О торговле» в 2009 году оказало существенное влияние на продовольственную безопасность Российской Федерации. Экономический эффект можно оценить в размере 2,5% от потребительских расходов на одного члена домохозяйства, что составляет 5747,27 рубля на человека в год», —- говорится в исследовании.

Досрочное погашение задолженностей в начале срока кредитования поможет произвести перерасчет процентов и обеспечит уменьшение переплат, объяснила директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.