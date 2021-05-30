Взрыв раздался в доме екатеринбургского стрелка

Екатеринбург, 30 мая. Громкий хлопок раздался возле дома в Екатеринбурге, где мужчина открыл стрельбу. Он до сих пор продолжает производить выстрелы.

Пока неизвестно, что могло взорваться. Очевидцы сообщили, что звук был слишком громким.

Ранее местные жители рассказали, что злоумышленник находится в состоянии сильного опьянения. При стрельбе мужчина, ранее работавший в МВД, громко кричал о том, что он требует отменить гомосексуализм.

В результате ЧП на улице Бородина пострадали два человека — сотрудник Росгвардии и девочка. Оба находятся в больнице. Ребенок в тяжелом состоянии. С пациентами работают медики, сообщал ФАН.