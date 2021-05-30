Назван простой способ вернуть к жизни старые кофейные зерна

Москва, 30 мая. Обжаренные кофейные зерна в открытой упаковке хранятся в сухом месте до двух недель, однако срок годности уменьшается при несоблюдении правил хранения.

Определить, просрочен кофе, или нет, помогут несколько признаков: выраженная маслянистость поверхности зерна, слишком темный цвет и аромат с оттенками горечи.

При этом можно попытаться вернуть кофе к жизни, если речь идет о так называемом зеленом. В этом может помочь обжарка с добавлением душистых специй. К зернам лучше всего добавить кардамон, гвоздику, анис или корицу.

Ранее американские психологи развеяли миф о влиянии кофеина на производительность. Как оказалось, кофеин не способен компенсировать недосып.