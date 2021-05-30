Названы самые полезные для здоровья крупы

Москва, 30 мая. Крупы полезны для здоровья и должны составлять не менее 40% рациона, отметили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

В составе булгура содержится 12,3 грамма белка на 100 грамм крупы, передает РБК. Продукт содержит витамины В, Е, К, а также медь, кальций, магний, калий и железо. Эта крупа очищает кишечник, улучшает метаболизм, а также способствует оттоку желчи. Ржаная крупа содержит аминокислоты и помогает защитить иммунитет за счет пищевых волокон.

Полезной является и кукурузная крупа, антиоксиданты которой восстанавливают кишечник и очищают организм. Этот продукт также богат витаминами В, Е, А, Н и полезными микроэлементами. Кускус снижает вероятность развития заболеваний сердца, рака и диабета. В овсянке же содержатся витамины В, железо, калий и кальций.

Ранее сообщалось, что самой полезной крупой является гречка. Она богата протеином и медленными углеводами. В ней содержатся железо, магний и фосфор. Кроме того, эта крупа эффективна в борьбе с сахарным диабетом.